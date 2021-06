Scooter botst op bakfiets vol kinderen

Amersfoort­se ‘Pavarotti’ hangt ruim 5 jaar cel boven het hoofd voor de handel in uzi's en andere wapens

9 juni ,,Wie in wapens handelt, is de eerste schakel in het gewelddadige gebruik ervan en faciliteert de zware georganiseerd criminaliteit.” Dat kreeg de 36-jarige Amersfoorter ‘Pavarotti’ woensdag te horen van de officier van justitie. Ze eiste vijfenhalf jaar cel tegen hem voor de handel in wapens.