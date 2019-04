Scooter rijdt husky Kida dood en gaat ervandoor

,,Ik hoorde een scooter met een noodgang van achteren aan komen scheuren. Een klap. Kida gilde. Hard en hartverscheurend. Ook ik gilde. En zag de scooter wegrijden. Twee keer heeft hij omgekeken. Zijn arm stak hij in de lucht. Of hij de wijsvinger omhoog had weet ik niet, daarvoor was het nog te donker. Ik moest me richten op Kida. Die was volledig in paniek’’, vertelt Jan van Cappeleveen de ochtend nadat hij en zijn gezin de drie jaar oude reu hebben moeten begraven.