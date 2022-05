Scooterrijder raakt gewond bij botsing met auto in Amersfoort

Hangt jouw autosleu­tel binnenkort aan dit 4500 jaar oude hout? Als het aan deze archeoloog ligt wel

Bunschoten heeft geen oerbos gehad, maar er zijn wel enkele boomrestanten in de polderbodem gevonden die maar liefst zo'n 4500 jaar oud zijn. Archeoloog Milo Verhamme peinst momenteel over een creatieve oplossing om te voorkomen dat de bijzondere vondst in de openhaard verdwijnt.

26 mei