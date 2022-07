Scooterrijder raakt gewond bij botsing met auto in Amersfoort

DE LANEN IN Henri over zijn landgoed: ‘Deze plek is een andere wereld, op Coelhorst glijdt alles van je af’

De regio is rijk aan lanen. De ene is statig en niet te missen, de andere kronkelt verdekt door het landschap. Waar komen ze uit? Welke verhalen liggen aan het einde van de laan? Verslaggever Thijs Tomassen en fotograaf Cees Wouda gaan deze zomer op ontdekkingstocht. De cabrio in, de laan op! Vandaag in aflevering 1: Henri en Mariel Beelaerts van Blokland en het stille geluk op Landgoed Coelhorst.

12 juli