Scooters botsen frontaal op elkaar bij Kamperbinnenpoort in Amersfoort: twee gewonden

OM: tussen banden plakken door handelde fietsenma­ker óók in erectiepil­len, GHB en jointjes

Het was een fietsenwinkel, maar een bordje ‘apotheek’ op de deur had niet misstaan. In de fietsenzaak in Soest vond de politie in maart vorig jaar niet alleen een stevige hoeveelheid erectiepillen, kalmeringspillen en medicijnen tegen ADHD, maar ook cocaïne, MDMA en een klein drugslab. Kortom: een illegale handel in medicijnen en drugs, aldus het Openbaar Ministerie.

11 mei