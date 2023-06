Scooterzaak binnen week na verhuizing volledig in as: ‘Dit gun je niemand’

Man (39) krijgt in de rechtbank last van zijn geweten en legt ineens bekentenis af: ‘De drugs en het wapen waren van mij’

M.S. (39), een Pool zonder vast adres, is verdachte in een strafzaak waarbij het vooral gaat om drugs en een vuurwapen die de politie aantrof in Nijkerk. Hij was onder voorwaarden vrij, maar in de rechtbank kreeg hij vandaag last van zijn geweten.