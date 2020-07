Sieraden kwijt? Achtervolgde inbrekers die bij Nijkerk werden geramd verdacht van meer inbraken

COLUMN Nog nooit was de vakantie voor Nienke zo onzeker: ‘Bovenaan zet ik: mondkapjes. Met een uitroepte­ken’

9:12 ‘Pien en Teun, het kan zijn dat we niet naar Frankrijk gaan”, ik probeer mijn stem neutraal te laten klinken. ,,Wanneer het daar code oranje is dan gaat het hem sowieso niet worden...”, vult mijn man aan. Teun haalt zijn schouders op maar Pien kijkt me verschrikt aan ,,Wanneer weten we het zeker?”, vraagt ze. Tja...daar moeten we het antwoord schuldig op blijven.