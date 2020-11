Simon (21) hoopt met zijn uitvinding gebarentolk Irma te vervangen

Bolsius: ‘Doventolk bij mijn filmpjes? Best een goed idee!’

18 maart Het is niet ondenkbaar dat burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort in videoboodschappen over de coronacrisis binnenkort vergezeld wordt van een gebarentolk. De burgemeester gaat in gesprek met de Amersfoortse Merlin Dik, die zich woensdag in het AD vrijwillig meldde.