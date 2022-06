Sinterklaas komt weer naar Amersfoort, maar zal het rustiger aan doen: ‘Simpelweg te weinig vrijwilligers’

COLUMN ‘Kan er een Sinter­klaas opstaan die kwetsbare boksende kids een toekomst wil geven?’

Het begint erop te lijken dat ik eindelijk weer een fijne sport heb gevonden. Door mijn onregelmatige werktijden zit een teamsport er al jaren niet meer in. Dus liep ik hard of zat ik op de racefiets. Best leuk, maar niet waar ik echt warm van werd. Sinds een aantal maanden ben ik aan het boksen. Beter gezegd, heb ik bokstraining, want elkaar echt goed raken is er (gelukkig) niet bij. Trainer Alex van Klooster beult ons allemaal af en ik vind het nog lekker ook. Mijn conditie gaat met sprongen vooruit en ik heb me in jaren niet zo fit gevoeld.

4 december