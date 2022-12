Sinterklaasfeest met zwarte pieten in Spakenburg loopt uit de hand: twee gewonden en aanhouding

#033 Marina (25) heeft een kledingbi­bli­o­theek: ‘Huur een item en ontdek of je er verliefd op wordt’

Marina Horseling (25) maakt haar groene droom waar. Vanuit haar kledingbibliotheek The Community of Closets, de eerste in de regio Amersfoort, verhuurt en verkoopt ze eerlijke en duurzame mode. Ondertussen bouwt ze ook nog aan een community van creatieve, lokale makers.

3 december