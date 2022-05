Sjoerd (43) zamelt drones in voor Oekraïne: ‘Zijn belangrijk om oorlogsmisdaden vast te leggen’

Kleding, dekens, pampers, slaapzakken en medicijnen. De ene na de andere inzamelingsactie wordt voor inwoners van Oekraïne op touw gezet. Amersfoorter Sjoerd Renkers (43), zamelt hele andere dingen in, namelijk: drones. Die zijn volgens hem misschien nog wel belangrijker dan andere hulpgoederen in het door oorlog getroffen land.

Inmiddels zijn er al 430 drones richting Oekraïne gegaan waarvan een groot deel bij Sjoerd vandaan komt. Hij sloot zich zes weken geleden aan bij Eyes on Ukraine, een organisatie die voornamelijk geld inzamelt om drones te kopen.

Sjoerd: ,,Drones zijn belangrijk om oorlogsmisdaden vast te leggen en om veilig te kunnen filmen zonder dat jij zelf gevaar loopt.” Medeoprichter van Eyes on Ukraine, Farid Bekirov, vult hem aan: ,,Zo kun je natuurlijk ook kijken waar de vijand zich bevindt, zonder dat je te dichtbij komt.”

Quote We werken met beschermde servers die ervoor zorgen dat alles veiligge­steld wordt Farid Bekirov, Medeoprichter Eyes on Ukraine

De drones worden volgens Sjoerd niet lukraak uitgedeeld. ,,We hebben nauwe banden met een organisatie in Oekraïne die alles uitdeelt. De meeste drones gaan naar soldaten en burgerjournalisten.” Toch is dat ook niet geheel zonder gevaar, dronebeelden zijn namelijk herleidbaar en kunnen onderschept worden. Farid: ,,We werken met beschermde servers die ervoor zorgen dat alles veiliggesteld wordt. We willen natuurlijk niet dat de beelden eventueel gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook worden de paspoortgegevens van de ontvangers genoteerd.”

De rit naar Oekraïne maakt Sjoerd niet mee. ,,Ik ga zelf niet mee om de drones af te leveren, maar het wordt op twee verschillende manieren gedaan. Soms gaan ze met bestelbussen die kant op en leveren die de drones af. Wanneer er vanuit Oekraïne vraag is naar vervoersmiddelen, neemt het team 4x4’s of suv’s mee en laten die wagens achter. Dan gaat het team terug met een bus van Het Rode Kruis.”

Volledig scherm Sjoerd die zijn drones inpakt voor de reis naar Oekraïne. © Danique de Breet

MH17

Hobbymatig was hij al bezig met drones en omdat hij in die wereld zit kwam stichting Eyes on Ukraine al gauw op zijn pad. Sjoerd is een aantal jaar geleden op vakantie geweest in Oekraïne en heeft het land dus nog in pracht en praal gezien. ,,Ik voel met die Oekraïners mee, en kan me voorstellen hoe het is om in zo’n situatie te leven. Daarbij kwam nog het overlijden van mijn directe familieleden bij de MH17-ramp. Wellicht dat dat ook iets aangewakkerd heeft”, aldus Sjoerd.

Inmiddels is Sjoerd al dertig uur in de week bezig met het inzamelen, maar hij doet meer dan dat. ,,Het team is samengesteld uit mensen met verschillende kwaliteiten. Ik ben bijvoorbeeld handig met netwerken, LinkedIn en YouTube.” Ondanks de vele kwaliteiten in het team kan Eyes on Ukraine niet alles zelf doen. Toch blijkt dat de hulp van alle kanten komt. ,,Drones repareren kunnen we bijvoorbeeld niet zelf dus daar huren we een expert voor in. Die houdt de prijzen zo laag mogelijk om ons doel te steunen”, aldus Sjoerd.

Quote Ik behandel elke drone als enorm waardevol, die kan namelijk het verschil maken Sjoerd Renkers , Eyes on Ukraine

Aan de hoeveelheid vliegende camera’s die de organisatie nog wil ophalen, zit geen maximum. ,,We gaan nu gewoon fanatiek door. Wanneer we van de organisatie in Oekraïne horen dat er genoeg binnen zijn gekomen, houden we ermee op.”

Tot nu hoopt Eyes on Ukraine vooral op donaties. Daarmee wordt voornamelijk het type Mini2 gekocht, die drone heeft ervoor gezorgd dat het project überhaupt haalbaar was. Sjoerd: ,,De Mini2 is een drone die een groot bereik heeft, stil is, niet opvalt en vooral betaalbaar is.”

Niet alle drones die binnenkomen bij Sjoerd zijn zo vernuftig als de Mini2. Er komen ook wel eens wat zwaardere, grotere apparaten binnen. ,,Soms hebben mensen nog van die drones liggen die niet meer aan de Nederlandse wetgeving voldoen. Dan willen ze graag helpen en doneren ze hem hier, ook die kunnen wij goed gebruiken hoor. Ik behandel elke drone als enorm waardevol, die kan namelijk het verschil maken.”

Volledig scherm Een deel van de verzamelde dronecollectie van Sjoerd. © Danique de Breet

