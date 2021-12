Slachtoffer of dader? Amersfoorter gooit man van trap en hoort eis van 6 maanden: ‘Heb mijzelf verdedigd’

COLUMN Nienke Gorter heeft groot nieuws: ‘Ik krijg na zeven jaar last van kriebel’

The Seven Year Itch is een Amerikaanse film uit 1955. Het is een film van voor mijn tijd, maar de scene waarin de jurk van Marilyn Monroe opwaait omdat ze boven een ventilatierooster staat, ken ik wel. De Seven Year Itch is ook een term uit de psychologie. Het idee is dat er na een relatie van zeven jaar barstjes ontstaan en de sleur op de loer ligt.

17 december