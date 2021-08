Slapeloze nachten door jongerenoverlast in Nijkerk: ‘Ik stort zowat van narigheid in elkaar’

Het is deze donderdagmorgen rustig rondom winkelcentrum Paasbos. Eén jongen in trainingsbroek met een tasje rondom zijn heup loopt rondjes over de parkeerplaats. Hoe anders is het hier ‘s avonds laat en ‘s nachts, schetst Gerrit van Breda, bestuurslid van de Huurders Organisatie Nijkerk (HON). ,,Toen er een avondklok gold was het hier rustig. Maar sinds die niet meer geldt, is het weer helemaal mis in Paasbos. Bewoners worden stapelgek van de overlast. Het is zó erg dat twee mensen die ik ken naar een vakantiehuisje gaan in het weekend. Een volgende senior is al verhuisd en anderen willen ook weg uit deze buurt.’’