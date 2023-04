Slecht nieuws voor alle fijnproevers: Proef Amersfoort gaat niet door

Waarom Spakenburg onlosmake­lijk verbonden is met voetbal: ‘Zondag in de kerk, zaterdag op het veld’

Als de kerk het hart is van Bunschoten-Spakenburg, dan vormt het voetbal de longen. Geen dorpsbewoner die zonder kan, geen dorpsbewoner die zonder wíl. Of je nou blauw ademt (SV Spakenburg) of rood (aartsrivaal IJsselmeervogels). Dinsdag ontvangt SV Spakenburg PSV in de halve finale van de KNVB-beker. En bij die prestatie heeft iedereen sowieso een gevoel. Van schoolkind tot burgemeester en van voetbalmoeder tot museumbestuurder. Een reportage uit het vissersdorp.