Slecht ter been? Op deze begraafplaats staan rolstoelen en zijn paden goed begaanbaar

Naar binnen kijken

Een jaar geleden was de begraafplaats veel minder toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers of mensen die slecht ter been zijn. De ChristenUnie had in mei 2020 het gemeentebestuur al verzocht om het toiletgebouw in het baarhuisje toegankelijk te maken voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Door het lange grindpad was het voor deze groep mensen lastig om het toilet te bereiken. In februari dit jaar is het pad eindelijk vervangen.