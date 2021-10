Sligro in Amersfoort ontruimd vanwege brand, vuur is inmiddels gedoofd

Een uur later is het alweer gedaan met de actie. De ‘grote brand’ blijkt achteraf mee te vallen. De vlammen zijn binnen een halfuur geblust door de massaal toegestroomde brandweer. Inmiddels staan alle deuren open om te luchten. Een groep medewerkers staat nog wel buiten te wachten voordat ze weer naar binnen mogen. ,,We staan hier al een uur. Maar we weten eigenlijk niet goed wat er nu precies is gebeurd‘’, zegt er één.

De buitenkant van het pand lijkt weinig schade te hebben geleden. Het is vanaf buiten niet goed te zien of er binnen veel schade is ontstaan. De brand is ontstaan in de machinekamer en doorgeslagen naar het dak, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). ,,Omdat het om een groot pand gaat en we niet wilden dat de brand groter zou worden, hebben we opgeschaald naar ‘grote brand’. Toen is de brand snel geblust.‘’