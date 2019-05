Slimme camera moet aantal rood-kruisnegeerders op A28 terugdringen

CDA in Nijkerk bezorgd over dierenacti­vis­ten

10:16 In navolging van hun Barneveldse collega's, maakt ook het CDA in Nijkerk zich zorg over dierenactivisten. Naar aanleiding van de bezetting van een varkensboerderij in Boxtel vorige week wil de partij weten of de gemeente Nijkerk ook is voorbereid op zo'n situatie.