Sluiten woning na aanslag goed idee? ‘Daders aanpakken, niet slachtoffers uit huis zetten’

Ingewikkel­de biertjes, Bastiaan Ragas en liedjes uit de oude doos: dit is er te doen in Amersfoort

Het was bij de eerste editie vorig jaar een beetje een gek gezicht: een podium dat tegenover de gracht staat, met publiek in bootjes of langs de gracht. Met name rapper Diggy Dex trok veel mensen aan. Deze tweede editie wordt afgesloten met een optreden van zanger Bastiaan Ragas, die 35-plussers zullen herkennen van de in de jaren 90 succesvolle boyband Caught in The Act. Ook tributeband Rondje Doe Maar is te zien. Verder zijn er marktkraampjes, foodtrucks en kinderactiviteiten.