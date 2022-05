Smalle mannen met véél te grote T-shirtmouwen? Met de kleding van Jurre (23) is dat verleden tijd

Hoe is dit idee ontstaan?

,,Ik heb altijd een interesse gehad in fashion. Omdat ik zelf niet de meest gespierde gozer ben, begon het me op te vallen dat veel shirts gemaakt zijn voor mannen met grote armen. Het gevolg: smalle mannen met mouwen die lijken op een tent. En wil je een smallere mouw? Dan betaal je daar meteen een stuk meer voor. Dat moet anders, vond ik. Ik ben gaan zoeken naar de juiste mensen om me heen en lanceerde het merk Class of 1259.”