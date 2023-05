Smartshop in Amersfoortse binnenstad overvallen, verdachte op de vlucht

Is wandelen saai en lukt hardlopen niet (meer)? Maak kennis met power walking: ‘Combi goed voor lichaam’

Het is geen hardlopen, maar rustig wandelen zit er ook niet in. Maak kennis met power walking: lopen op een stevig tempo, tussendoor wat oefeningen doen. Het is een ideale manier om aan je gezondheid te werken, dus schieten powerwalkclubs als paddenstoelen uit de grond.