Snelheidsonderzoek op Noordewierweg in Amersfoort in verband met ongeval vorig jaar

Man is doodsbang voor honden en liep daarom met mes in het bos: ‘Ik steek jou eerst neer, daarna jouw hond’

Hij is doodsbang voor honden en er zit naar eigen zeggen best ‘een steekje bij hem los’. En dus had de 61-jarige Frank V. uit Amersfoort vorig jaar een mes bij zich in het bos, waarmee hij hondenbezitters bedreigde. ‘Hij wil het bos kunnen gebruiken op zijn manier.’