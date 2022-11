Snelle route naar het grote Pietenhuis levert onveilige verkeerssituatie op, dus grijpt Baarn in

Voor Rajesh zijn Aagje en Jeroen zijn ouders, maar voor de wet niet: en dus zeilen ze nu de wereld rond

Met pijn in hun hart hebben Jeroen (48) en Aagje (47) van den Heuvel hun eigen bedrijfjes in Amersfoort dit voorjaar opgezegd om hun grote droom waar te maken: een reis rond de wereld maken in een zeilschip. Jaren eerder dan de bedoeling was, want er was nóg een reden om de zeilen te hijsen: om te voorkomen dat hun ‘adoptiezoon’ Rajesh (27) terug moet naar zijn geboorteland India.

13 november