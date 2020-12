Snoephartjes als troost voor trucker die zijn collega's mist: ‘Het is gewoon eenzame opsluiting’

Wordt de mondkapjes­plicht Amersfoort goed nageleefd? ‘Ik moet echt rustiger praten’

2 december Er zijn nog steeds mensen die zonder mondkapje een winkel of openbaar gebouw ingaan in Amersfoort. ,,Maar meestal is het: o ja, o ja, ik was het even vergeten’’, zegt Coen Molenveld, uitbater van het KAdE-café, dat vanwege corona nu alleen een ophaal- en brengfunctie heeft.