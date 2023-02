Soest biedt muzikale jongeren een podium én coaching met Jonge Blazersdag

Leerlingen­ver­voer inruilen voor e-bikes? Hier lijkt het een succes (en ook buiten school heeft het voordelen)

Urenlang in een taxibusje van en naar school. Áls hij al komt, want door personeelstekorten in het leerlingenvervoer zijn de problemen daar enorm. Dat moet afgelopen zijn, vinden ze in de regio Amersfoort. Bij wijze van proef krijgen scholieren op het speciaal onderwijs daar een e-bike. ‘Als je met de fiets lekker fris aankomt, ben je klaar voor een nieuwe dag’

7:00