Soest heeft de schade al geteld: dit is hoeveel euro de gemeente dit jaar kwijt is aan vernielingen

In Soesterberg is er voor 160 euro aan schade aangericht. In Soest gaat het om een bedrag van 400 euro. Voornamelijk prullenbakken en verkeersborden raakten beschadigd. Vorige jaarwisseling betrof de schade naar schatting 1500 euro. De gemeente spreek van een goede sfeer op straat. „De nacht is zonder openbare ordeverstoringen of grote incidenten verlopen.”

Verbod

Wel werd er overal in Soest en Soesterberg vuurwerk afgestoken, ook al geldt er binnen de gemeente een vuurwerkverbod. „We hebben in Soest en Soesterberg een gezellige jaarwisseling gehad. Er werd wel vuurwerk afgestoken ondanks het verbod, maar aanzienlijk minder dan normaal aan de overblijfselen op straat te zien. Het is jammer dat er op social media wat polarisatie leek te ontstaan tussen voorstanders van de vuurwerktraditie en voorstanders van het vuurwerkverbod. De jaarwisseling is een vrolijk feest van ons allemaal en deze sfeer overheerste gelukkig op straat in de hele gemeente”, aldus burgemeester Rob Metz over de jaarwisseling.