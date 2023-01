Soest houdt vast aan vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling (ook al werd het massaal genegeerd)

Vuurwerk afsteken, dat mag niet meer in Soest... maar vuurwerk kópen? ‘Niemand gaat zich hieraan houden’

Mees Kleinveld (13) uit Soest gaat zaterdagavond met zijn vader Jeroen vuurwerk afsteken in Baarn, een kilometertje verderop. Want in zijn dorp mag dat niet meer. Soest is daarmee één van de twaalf gemeenten in Nederland met een lokaal vuurwerkverbod. ,,Jammer.”

29 december