Soest zwaar teleurgesteld dat westelijke rondweg tóch wordt geschrapt: dit zijn de consequenties

Westelijke rondweg had Amersfoort geen 68, maar 113 miljoen euro (!) gekost: ‘Echt bizar’

De aanlegkosten voor de westelijke rondweg in Amersfoort zijn gigantisch uit de klauwen gelopen. Aanvankelijk was er 68 miljoen euro vrijgemaakt voor het omstreden verkeersproject, dat is uitgegroeid tot één van de grootste hoofdpijndossiers van de stad. Maar nu blijkt dat de weg 113 miljoen euro had gekost: een overschrijding van 45 miljoen.

6 juli