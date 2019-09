Soester oorlogsveteraan (93) strandt onderweg naar herdenking in Roermond, NS regelt een taxi

Wereldkam­pi­oen Noël van ’t End en bronzen Michael Korrel gehuldigd bij Theo Meijer Sport

13:51 De Nederlandse topjudoka's Noël van 't End en Michael Korrel worden vrijdagmiddag 27 september gehuldigd bij de sportschool van Theo Meijer Sport (TMS) in Leusden. Op 29 augustus schreef Noël van 't End (28) geschiedenis door het WK Judo in Tokio te winnen in de categorie mannen onder 90 kilo.