Sonja (57) levert haar eigen strijd, maar gaat tóch door met vrijwilligerswerk: ‘Dit is mijn medicijn’

Boswande­ling in de nacht verboden? Zaterdag niet in de regio Amersfoort vanwege Nacht van de Nacht

Wandelen in het bos is ’s nachts verboden, maar komende zaterdagavond kan dat bij hoge uitzondering wel in Amersfoort en omgeving, gratis. Natuurgidsen vertellen wandelaars over het belang van duisternis tijdens de Nacht van de Nacht. Bij alle activiteiten zijn kinderen welkom.

31 oktober