Spakenburg dreigt met actie tegen publiek dat PSV'er Xavi Simons verrot schold

UPDATE Onderhande­ling over nieuw provincie­be­stuur Utrecht zit op slot, GroenLinks irriteert BBB

De formatie van een nieuw dagelijks provinciebestuur in Utrecht zit muurvast. Verkenner Danny Vries ziet op dit moment geen enkele combinatie van partijen die op een meerderheid in Provinciale Staten kan rekenen. Het is nu aan BBB en GroenLinks om verder te zoeken naar een oplossing.