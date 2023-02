Spakenburg is één kolkende feestmassa na winst op FC Utrecht: ‘We hebben ze gewoon afgedroogd!’

Het is gelukt! Wat maar weinigen voor mogelijk zullen hebben gehouden, is vanavond toch gebeurd. In de Galgenwaard speelde SV Spakenburg het grote FC Utrecht compleet van het veld. Na het laatste fluitsignaal ontplofte het stadion, en niet veel later ook Bunschoten zelf. ‘We hebben ze afgedroogd!’

Een compleet ontvangstcomité staat even voor elf uur klaar op de Westmaat. Langs een erehaag van blauw (de clubkleur van SV Spakenburg) rijden 27 bussen het terrein op. Die bussen zitten vol met supporters, die een paar uur eerder nog vol spanning naar Utrecht vertrokken. Nu zijn ze terug, en kan het feest beginnen.

In de kantine vloeit het bier dan al rijkelijk. Niemand lijkt nog te kunnen bevatten wat er even daarvoor zo’n twintig kilometer verderop is gebeurd. ,,Ongelofelijk”, zegt een supporter. ,,We hebben ze afgedroogd! Als blauwen keken we al die jaren op tegen IJsselmeervogels, die er ook in slaagden de halve finales van de KNVB-beker te bereiken (dat gebeurde in 1975, red.). Nu kunnen we ons eindelijk ook op deze prestatie met hen meten. Fantastisch!”

Volledig scherm Extase in het stadion. © Nico Brons

Het kantinefeest is het vervolg op de megavreugde in Utrecht. Terwijl de supporters van FC afdruipen, zwelt het clublied (‘Onze glorie, onze blauwen’) steeds meer aan. Even later wordt het clublied ingeruild voor de strijdkreet ‘wij gaan naar de Kuip’, verwijzend naar het stadion waar ze de halve finale gaan spelen.

Ook Marc Schoonebeek, voorzitter van de club, is in extase. ,,Dit betekent enorm veel voor de leden van de club, de inwoners van het dorp en het bedrijfsleven. Hij sprak een ‘historisch resultaat’ en zei dat de club heel veel stappen heeft gezet om zo ver te kunnen komen. De voorzitter voegde eraan toe dat hij vooraf al rekening hield met een goed resultaat. ,,We weten dat we kunnen voetballen en dat we als we kansen krijgen, we die niet laten liggen.”

Quote We weten dat we kunnen voetballen en dat we als we kansen krijgen, we die niet laten liggen Marc Schoonebeek, Voorzitter SV Spakenburg

Schoonebeek heeft geen idee hoe ver Spakenburg in het bekertoernooi kan komen. ,,Laten we eerst maar kijken welke andere clubs doorgaan en hoe de loting voor ons uitpakt.”

Ook social media stroomt vol met felicitaties, hieronder een greep daaruit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.