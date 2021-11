Spakenburg leeft mee met zeer geliefde postbode na ernstig ongeluk: ‘Hij wordt hier op handen gedragen’

Stadsbe­stuur praat met Sinter­klaas­co­mité over wel of niet doorgaan intocht

Het wordt op z'n vroegst maandag duidelijk of de sinterklaasintocht zaterdag doorgaat. De gemeente Amersfoort wil maandag nog één keer met het Sinterklaascomité in gesprek, om te kijken of er nog een opening is.

13:43