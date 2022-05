Speciale lessen voor Oekraïense kinderen in Bunschoten: les in het Oekraïens en Nederlands

Dit initiatief kwam tot stand vanuit een samenwerking tussen VVGO ( Vereniging Voor Gereformeerd Onderwijs ) Bunschoten, VCO (Vereniging voor Christelijk Onderwijs) Bunschoten en de gemeente Bunschoten. In totaal worden er meer dan twintig kinderen opgevangen op scholen in de gemeenten.

Opgehaald met de bus

In Eemdijk wonen twaalf Oekraïense kinderen bij gastgezinnen en hebben zij een klaslokaal in een ruimte op de School met de Bijbel. Ze zijn begin april gearriveerd in Nederland en in Oekraïne opgehaald door een initiatief van drie kerken uit Eemdijk. ,,Ze gingen met een lege bus heen, en kwamen met een volle bus terug”, vertelt Hans van Tricht, directeur bestuurder van VCO Bunschoten. ,,Gelukkig was een van de vluchtelingen een lerares uit Oekraïne. Zij geeft les, samen met een tolk.”