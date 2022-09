Speler SV Spakenburg die scheids bij keel greep en trappen en klappen uitdeelde, mag worden vervolgd

De scheidsrechter deed vervolgens schriftelijk aangifte bij de KNVB, waarna de voetbalbond een vooronderzoek startte. Op 27 juli besliste de KNVB dat de speler tuchtrechtelijk vervolgd wordt, maar daar was de speler van Spakenburg het niet mee eens. Hij spande een kort geding aan, omdat hij van mening was dat de KNVB niet bevoegd is om te oordelen over wat er tijdens het bedrijventoernooi is gebeurd.