Sportcommentator Ragnar Niemeijer werkt nu als kledingverkoper door corona: ‘Opeens had ik geen werk meer’

De zomer van Niemeijer had er totaal anders uit moeten zien. Als het coronavirus de wereld niet in zijn greep had gekregen, had de sportcommentator uit Den Dolder maandag met zijn NOS-collega’s in het vliegtuig naar Japan gezeten om verslag te gaan doen van de Olympische Spelen in Tokio. ,,De Spelen zijn een prachtig hoogtepunt voor een sportverslaggever. Maar nu werk ik de hele zomer in een kledingwinkel in Amersfoort. Het contrast is groot’’, zegt Niemeijer.