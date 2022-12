Sporthallen in Nijkerk sterk verouderd: nieuwbouw vergt miljoeneninvestering

90 nieuwe bomen in Vathorst, Boerderij­en­bou­le­vard tijdelijk afgesloten

De gemeente Amersfoort is van plan om in december en januari zo’n 90 nieuwe bomen te planten langs verschillende boulevards in Vathorst. Met verkeershinder als gevolg. Deze nieuwe lading boompjes is nodig nadat eerder bekend werd dat zo’n 1700 bomen in Vathorst de pijp uit gaan.

30 november