Sportpresentator Jeroen Stomphorst na winnen Hunted: ‘Meedoen aan Wie is de Mol? lijkt me ook leuk’

Spakenburg moet ondanks bekersuc­ces nu naar beneden kijken: 'Succes maakt lui, dat is een valkuil'

Het is oppassen geblazen voor Spakenburg. De kansloze 4-2 nederlaag bij Quick Boys betekent dat de ‘Blauwen’ in de Jack’s League de blik naar onderen moeten richten. ,,Dat hebben we onszelf aangedaan.”