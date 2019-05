SS’er op oorlogsmonument in Amersfoort: tekst aangepast

De plaquette herinnert aan twintig min of meer willekeurige slachtoffers van een Duitse represaillemaatregel. Zij werden op 5 februari 1945 in een voortuin aan de BW-Laan geëxecuteerd. Roel Pauw, een NOS-journalist uit Amersfoort, deed onderzoek naar de achtergrond van de slachtoffers en ontdekte dat er aan twee van hen een smet kleeft.



De ene is Albertus Beukman. Hij zou al in 1936 lid zijn geworden van de NSB. Later trad hij toe tot de Landstorm. Uiteindelijk kwam hij terecht bij de SS, aldus het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), dat de NOS raadpleegde. De andere man is Eduard van Heulen, een collaborateur. Hij meldde zich vrijwillig bij de Duitse Wehrmacht om als bouwvakker aan de slag te gaan in Bretagne en op het eiland Guernsey.