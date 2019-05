Stadsgolf in Nijkerk: achttien ludieke holes

Door de stad kunnen deelnemers achttien ludieke holes tegenkomen. De holes kunnen in een park liggen maar ook in de winkelstraat of in een winkel. Ervaring met golf is niet nodig. Een flight van 4 personen kan zich inschrijven via de website van Rotary Nijkerk: rotary.nl/nijkerk. Er wordt gebruik gemaakt van speciale ballen en golfclubs.