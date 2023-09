StadsWormerij kan beginnen in Amersfoort dankzij 450 gulle gevers: ‘Ik sta perplex’

de kwestie Wat vindt u: geen Dorpsfeest Hoogland zonder paarden en koeien of alles voor het dierenwel­zijn?

Wie Dorpsfeest Hoogland zegt, zegt dieren. Al sinds de start van het mega-evenement nemen met name paarden een belangrijke plaats in. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, is het daarmee na komende editie gedaan. Want dieren gebruiken voor vermaak, dát is niet meer van deze tijd. Maar wat vindt u?