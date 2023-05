Statenlid SGP legt werkzaamheden neer vanwege oververmoeiheid

Winkelen op alle zondagen en feestdagen? Dat kan straks in Baarn en Soest

Alle winkels in Soest mogen vanaf deze zomer ook ‘s morgens vanaf 10.00 uur open op zondagen en op alle feestdagen. Er gelden geen beperkingen zoals in Amersfoort en Leusden. Soest zit hiermee koploper in de regio Baarn op de hielen, waar winkels dan al om 09.00 uur open mogen.