Stefanie (39) maakt jam volgens een oud recept van haar moeder. Belangrijkste ingrediënt? Liefde

Snoephart­jes als troost voor trucker die zijn collega's mist: 'Het is gewoon eenzame opsluiting'

3 december Je zal maar vrachtwagenchauffeur zijn in tijden van lockdown. De hele dag in je eentje op de weg en ‘s avonds niet kunnen aanschuiven in truckerscafés voor een stevige avondhap, een kop koffie en vooral voor een gezellige babbel. Leden van de Amersfoortse katholieke kerk vonden dat zó sneu dat ze gisteravond snoephartjes uitdeelden aan chauffeurs op de parkeerplaats van snelwegcafé De Tweede Steeg.