Stekjesruilen in de WAR: vier de lente, doe mee met gratis workshops en meer

Mocht je nog niet bekend zijn met de WAR, dan is dit hét evenement waar je kennis met ze gaat maken. Op 26 maart is het namelijk Lente in de WAR. Tijdens het lentefestival dat ze organiseren, kom je alles tegen wat groen en duurzaam is!

De WAR zit aan de Heiligerbergerweg 34. Tussen 12.00 uur en 17.00 uur vier je de lente met de workshops, door zaden- en stekjes te ruilen en met live cultuur!

Floor Visser, een van de ondernemers in de WAR, vertelt wat je kunt verwachten. “Kom een ​​​​​​​​​​​​wafel eten in de nieuwe tuin, maak zaadbommen, laser een stempel of neem een ​​​​​​​​​​​​shirt mee om zelf te bedrukken.” Daarnaast kun je genieten van livemuziek, onderdeel worden van het Amersfoortse Bijenlint, maak je je eigen pindakaas en kun je meedoen met de rondleidingen door de WAR.

Toegang is helemaal gratis. Een kleine donatie voor de organisatie is welkom.

Wat is de WAR?

De WAR is een broedplaats voor kunst, wetenschap en innovatie. In gemeenschappelijke werkplaatsen, ateliers, kantoor- en publieksruimtes werken mensen aan onderzoek, kunst, techniek en duurzaamheid. Ze ontwikkelen experimenten, geven voorstellingen, houden lezingen, ontmoeten elkaar, leggen nieuwe verbindingen, werken, praten, eten en drinken wat met elkaar. Wil je meer lezen over de WAR? Kijk dan op de website van de organisatie.

