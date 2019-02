Stem actrice Willeke van Ammelrooy klinkt op Sovjet Ereveld

De aangrijpende en wonderlijke geschiedenis van Dali is een van de hoofdonderwerpen bij Licht , de theatrale audiotour die begin maart op het Sovjet Ereveld te zien en horen is. Van Ammelrooy: ,, Licht maakt het mogelijk om dichter bij de onbekende soldaat te komen. Via dit audio-theater krijgen ze de eer die ze toekomt. Het was mij een eer om hier aan mee te doen.’’ Tijdens Licht loopt het publiek na zonsondergang op en rondom het Sovjet Ereveld in Leusden, waar 865 Sovjetsoldaten zijn begraven. Via een koptelefoon klinken verhalen die schuilen achter deze oorlogsgraven, gebaseerd op de jarenlange zoektocht van Remco Reiding naar hun nabestaanden. Zo zijn er journalistieke interviews en monologen die zijn ingesproken door stemacteurs. Acteurs kruisen je pad, terwijl lichtprojecties lange banen werpen op het gras.

Hartverscheurend

Remco Reiding van Stichting Sovjet Ereveld is verheugd over Van Ammelrooys toezegging. ,,Het verhaal van deze Georgische vrouw is hartverscheurend. Als het dan ook nog eens wordt uitgesproken door zo’n gelauwerde filmster, dan geeft dat onze audiotour een extra dimensie.’’

Dali Asanisjvili, geboren in 1942, was een baby toen haar vader naar het front vertrok. Hij belandde in Zandvoort en in Beverwijk, waar hij in april 1945 door de nazi’s werd gefusilleerd. Dali’s leven in de Georgische hoofdstad Tbilisi is gekleurd door het vertrek van haar vader en het verdriet daarover van haar moeder. Reiding: ,,De door Van Ammelrooy gesproken tekst, geschreven door Annet Bremen, verwoordt dat ontroerend mooi”.