Stenen op spoor: stevig gesprek met daders

De politie hield het drietal staande op de plek waar de jongens stenen op het spoor hadden gelegd. Ze krijgen geen boete of taakstraf. ,,De agenten hebben een gesprek gevoerd met hun ouders erbij over de levensgevaarlijke situatie die ze hebben veroorzaakt. Dat werkt vaak afschrikwekkend genoeg op hun leeftijd’’, zegt politiewoordvoerder Frank Brouwer.

Daarmee was de kous nog niet af. Later op de avond fietste freelance fotograaf Robin Sandberg naar de spoorovergang bij de Van Zuijlenstraat. Terwijl hij over de overgang fietste zag hij nog één van de stenen liggen. ,,Ik zette even verderop mijn fiets neer om terug te lopen en de steen weg te gooien. Maar net toen ik dat wilde doen, gingen de spoorbomen dicht en kwam er een trein langs. De passerende intercity lanceerde de steen als een kogel. De steen schoot met grote snelheid de bosjes in. Iemand had het ding zo tegen zijn hoofd kunnen krijgen!’’