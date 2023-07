Stevige buien met fors onweer in Amersfoort vandaag

VRAAG BIJ HET NIEUWS Waarom je als omstanders een auto na een ongeluk nooit terug op zijn wielen moet zetten

Het was een actie met hoogstwaarschijnlijk de beste bedoelingen. Omstanders zetten afgelopen maandag in Eemnes een auto terug op zijn wielen na een verkeersongeluk. ‘Doe dat nooit’, zei de politie achteraf. Maar waarom is dat eigenlijk een slecht idee?