Stier wordt mascotte: niet van Oranje maar om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen

Twee illegale sekswer­kers aangetrof­fen in Amersfoort­se woning, pand per direct gesloten

Bij een inval van politie en handhavers in een huis aan Ringweg Randenbroek in Amersfoort, zijn woensdagavond twee illegale sekswerkers aangetroffen. Het woonhuis is op last van burgemeester Bolsius per direct gesloten.

11:07