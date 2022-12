Stikstofrechten kopen? Hoe makelaars vraag en aanbod bij elkaar brengen

PORTRETTEN Deze boeren hopen vandaag op één ding: ‘Duidelijk­heid, want we hebben perspec­tief nodig’

Nu het kabinet vrijdag een klap geeft op het advies van ‘boerenbemiddelaar’ Remkes, zou het er eindelijk kunnen komen: duidelijkheid over de stikstofaanpak in Nederland. Wat verwachten boeren Ron (25), Bertha (53) en Theo (58)? ,,Op zomeravonden is het hier één grote kippenzee, dat beeld wil ik behouden.”

14 oktober