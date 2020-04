Stofexplosie bij veevoederfabriek Denkavit in Voorthuizen, hulpdiensten massaal aanwezig

Hanneke (64) geeft les op afstand: ‘Het belangrijk­ste is dat je geen onzinver­haal vertelt’

10:02 De overheid heeft een lijst met essentiële beroepen gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de situatie in Nederland beheersbaar blijft. Vandaag: Hanneke van Zetten (64), kleuterjuf op basisschool De Breede Hei in Amersfoort. Sinds vorige week geeft ze kleuters les op afstand, zover dat mogelijk is dan.