Stoffelijk overschot van sinds februari vermiste man in bos gevonden

Opnieuw slaat de vogelgriep toe, nu in Terschuur: enkele tienduizen­den kippen geruimd

Er is in de regio opnieuw een geval van vogelgriep vastgesteld, ditmaal op een pluimveebedrijf aan de Rijksweg in Terschuur. Alle 28.600 kippen worden geruimd. Om verspreiding van de hoogst besmettelijk variant te voorkomen, worden uit voorzorg ook de dieren op een tweede bedrijf, dat zich binnen een straal van één kilometer bevindt, gedood.

24 april